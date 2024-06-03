Мы не удивимся, если Ферстаппен пропустит 2026 год

Эксперт Джордж Расселл высказал предположение относительно возможной паузы в карьере для гонщика Макса Ферстаппена в 2026 году. Несмотря на продленный контракт чемпиона мира с Red Bull Racing до конца 2028 года, Расселл полагает, что Ферстаппен может решить взять отпуск на один сезон, чтобы изучить ситуацию со стороны и понять, у какой команды будет лучше шанс на успех в новых условиях регламента.

«Я не против того, чтобы гоняться в одной команде с Максом и готов к этому вызову. Когда я присоединился к команде Mercedes, мне предстояло сразиться с лучшим гонщиком всех времен, и я считаю, что справился с этим неплохо», - поделился мнением Джордж Расселл.

Спортивный аналитик также добавил: «Макс может решить взять годичный перерыв в 2026 году, чтобы проследить, какие изменения произойдут и какая команда окажется наиболее конкурентоспособной. Это может быть интересным шагом для него. Напомню, что в 2026 году нас ожидает настоящая лотерея, и никто не знает, что он принесет».

«Что касается меня, я всегда был преданным спортсменом. Mercedes предоставил мне возможности, но моя цель - стать чемпионом мира. В данный момент нашей команде это может быть сложно, но все может измениться. Год назад McLaren считалась одной из самых медленных команд, а сегодня у них самый быстрый болид», - отметил Расселл.