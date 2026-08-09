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Расселл: «Исключительная стойкость — главная черта нашей команды»

Джордж Расселл высказался о позиции Mercedes в чемпионате Формулы 1, отмечая важность постоянного напряжения и готовности к борьбе с Ferrari и McLaren.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
09.08.2026, 12:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

Джордж Расселл поддержал позицию руководителя Mercedes Тото Вольффа, отметив, что команде не стоит терять бдительность во второй части сезона, несмотря на лидерство в обоих зачётах чемпионата.

После летнего перерыва преимущество Mercedes немного уменьшилось: за последние пять Гран При лишь в двух случаях на вершине пьедестала оказывался пилот этой команды. В Барселоне победу одержал Льюис Хэмилтон, на Сильверстоуне первым финишировал Шарль Леклер из Ferrari, а на Хунгароринге триумфовал Ландо Норрис, представляющий McLaren.

«Честно говоря, наш коллектив отличает исключительная стойкость, наши специалисты полностью сосредоточены на достижении высоких результатов, – приводит слова Расселла RacingNews365. – Несмотря на то, что сезон в Формуле 1 – это чередование успехов и неудач, напоминающее американские горки, все сохраняют спокойствие и хладнокровие.»

Расселл отметил, что даже в напряженные периоды команда демонстрирует собранность, продолжая совершенствовать болид и работать над повышением его эффективности. По его словам, сейчас, когда результаты остались на высоте, коллектив сохраняет тот же боевой настрой, что и в моменты, когда Mercedes сталкивалась с трудностями.

В то же время Расселл подчеркнул, что останавливаться сейчас недопустимо. Он выразил уверенность в том, что команда продолжит настраиваться на борьбу в оставшейся части сезона. Тем не менее, британский гонщик отметил, что если новый пакет технических обновлений не принесёт ожидаемого эффекта, а Ferrari продолжит активно дорабатывать свой автомобиль, либо возникнут неожиданные трудности, то достигнутые успехи могут уйти в прошлое.

«В успешные периоды нельзя позволять себе излишнее самодовольство, как нельзя слишком сильно расстраиваться из-за неудач» — подчеркнул пилот Mercedes.

Источник

Джордж Расселл (311)Mercedes (850)

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