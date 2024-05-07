Четвёртая по скорости машина у нас, - говорит Расселл

Пилот команды Mercedes, Джордж Расселл, выразил разочарование скоростью болида W15, признав, что за два года лишь однажды финишировал первым на гонках.

Гонщик подчеркнул, что успех McLaren в Майами говорит о возможности добиться побед, если всё сделать правильно, в отличие от его команды.

Расселл также отметил, что несмотря на наличие некоторых обновлений, у Mercedes нет ничего, что позволило бы им выигрывать гонки в ближайшей перспективе.

Пилот предположил, что предстоящие недели будут сложными, и признал, что их машина пока что занимает четвёртое место по скорости.

«Время на круге не лжёт, неделя за неделей мы боремся за места с пятого по восьмое», - добавил Расселл.