Расселл: Нам было известно, что шины средней жесткости будут быстрыми

Выбор шин Medium Джорджем Расселлом для решающего быстрого круга в финале квалификации вызвал удивление у многих зрителей. Тем не менее пилот удалось показать третье время, превзойдя результат на шинах Soft.

Джордж Расселл поделился своими впечатлениями: «Мы предполагали приблизительный исход. Мы знали, что шины Medium позволят продемонстрировать хороший результат, и наши расчеты оправдались. Конечно, это накладывает определенные ограничения на стратегию на завтрашний день, но тот факт, что мы вернулись в тройку лидеров, того стоил».

Расселл добавил: «Я очень доволен своим выступлением, смог лишь незначительно уступить Оскару. Всегда впечатляет, когда ты настолько близко к McLaren, учитывая их отличную форму на данный момент».

«На самом деле, было непросто. Мне едва удалось начать быстрый круг перед окончанием сессии, я находился на первой передаче и потерял доли секунды на прямой из-за близкого расположения относительно Сайнса. Тем не менее, я рад третьему месту. Считаю, что сегодня мы не могли показать лучший результат, но сосредотачиваемся на завтрашней гонке и надеемся вернуться на подиум».