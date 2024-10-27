"Мой круг был одним из лучших в сезоне", - говорит Расселл.

Пилот команды Мерседес, Джордж Расселл, выразил удовлетворение результатами квалификации перед Гран При Мехико. Его 5-е место признал хорошим, учитывая сложности, с которыми столкнулась команда, вынужденная вернуться к старой версии машины после серии аварий.

Сожитель Расселла, Льюис Хэмилтон, пожаловался на непредсказуемое поведение своего болида W15 во время квалификаций. Он отметил, что каждый раз машина ведет себя по-разному, что вызывает у него недоумение.

Джордж Расселл дал комментарий по поводу своего выступления: «Результат меня устраивает, я показал хороший круг. Мы вернулись к днищу, установленному в Майами 14 гонок назад. Показать 5-е время и уступить всего одну десятую третьему гонщику – отличный результат».

Он также добавил, что команда отлично справилась с восстановлением его машины после аварий в Остине, хотя он сам виноват в том, что им пришлось вернуться к старой версии. Расселл отметил, что они должны признать, что их команда четвертая по скорости, но в итоге показали результаты лучше ожидаемых.

Льюис Хэмилтон, занявший 6-е место, поделился своим мнением: «Я постоянно теряю время, у меня проблемы с квалификациями в этом году. Команда делает все возможное, чтобы улучшить поведение машины, но каждый раз она ведет себя по-разному».

Хэмилтон выразил надежду, что баланс машины улучшится в гонке, так как ставки очень высоки, и он обещал стараться максимально хорошо выполнить свою задачу.