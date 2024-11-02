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Формуле 1 нужны руководящие принципы - Расселл

Пилот команды Mercedes - Джордж Расселл выразил свою точку зрения относительно судейской коллегии в Формуле 1 в ходе Гран При Бразилии.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
02.11.2024, 14:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

Пилот команды Mercedes - Джордж Расселл выразил свою точку зрения относительно судейской коллегии в Формуле 1 в ходе Гран При Бразилии. В своих замечаниях он поддержал идею перехода к профессиональной судейской комиссии, отказавшись от использования добровольных стюардов.

«Это моё личное мнение, и оно не является позицией всей команды или ГПДА, - отметил Расселл. - Я считаю, что нет необходимости менять правила целиком, достаточно внести определённые коррективы. Важно иметь не жёсткие правила, а общие принципы, по которым стюарды смогут принимать верные решения».

Пилот Mercedes подчеркнул, что стабильность в интерпретации правил способствует предсказуемости результатов и спортивной справедливости. «Если бы каждую неделю у нас работали одни и те же стюарды, они бы представляли единую линию в понимании происходящего, что было бы в пользу гонщиков и болельщиков», - отметил он.

Расселл выразил мнение, что настал момент для перехода к профессиональным стюардам, получающим соответствующее вознаграждение за свою работу. «В настоящее время стюарды являются фактическими волонтёрами, и это не отражает их профессионализма и качества работы», - подытожил пилот команды Mercedes.

Источник

Джордж Расселл (66)

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