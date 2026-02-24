Расселл: "Ферстаппены склонны к манипуляциям"

Джордж Расселл может столкнуться с критикой после того, как высказал свою точку зрения относительно ситуации в Red Bull Racing и роли, которую сыграли в ней Макс Ферстаппен и его отец Йос. В восьмом сезоне документального сериала о Формуле 1 Drive to Survive, который стартует 27 февраля, пилот Mercedes поделился своими мыслями об увольнении Кристиана Хорнера.

Во время беседы с создателями шоу Расселл рассказал о том, какой, по его мнению, была внутренняя динамика в коллективе из Милтон-Кинса. По словам гонщика, фамилия Ферстаппенов обладает значительным влиянием в команде, и они могут использовать его в своих интересах.

«У Ферстаппенов явно много власти в команде, и они любят манипулировать, – высказал своё мнение Джордж Расселл в Drive to Survive. – По какой-то причине им не нравится Хорнер, и они пытаются от него избавиться.»

Расселл также выразил предположение, что разговоры о возможном переходе Макса Ферстаппена в Mercedes могут быть частью стратегии по оказанию давления на Red Bull. Он добавил: «Мне интересно, не являются ли слухи о переходе Ферстаппена в Mercedes всего лишь игрой и попыткой оказать давление на Red Bull. Они так пытаются сказать, что Макс останется только, если уйдёт Кристиан».

Известно, что отношения между Джорджем Расселлом и Максом Ферстаппеном в прошлом году складывались непросто, и спортсмены не раз обменивались резкими заявлениями через СМИ. Остаётся вопрос, последует ли какой-либо ответ со стороны Ферстаппена на новые высказывания Расселла.