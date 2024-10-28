Расселл искал поддержку у девятнадцати гонщиков для изменения правил

Джордж Расселл поделился информацией о том, что подавляющее большинство гонщиков Формулы 1 выступают за внесение изменений в правила обгонов. Это заявление пилот Mercedes сделал после завершения гонки в Мехико, где Макс Ферстаппен получил два десятисекундных штрафа за выталкивание Ландо Норриса за пределы трассы.

«Я думаю, что стюарды также разделяют мнение о необходимости изменений в правилах, — отметил Джордж Расселл. — Планируется внести изменения в 2025 году, чтобы сохранить последовательность на текущем этапе сезона, но 19 из 20 гонщиков поддерживают следующую позицию: "Если правила не работают, давайте менять их прямо сейчас"».

«Я рад, что инциденты на трассе не остаются безнаказанными, и предполагаю, что в Бразилии за подобные нарушения, которые мы видели в Мехико и Остине, никто не уйдет от ответственности».

«Иногда изменить правила бывает не так-то просто, так как требуется процедура голосования. Но, как я уже упоминал, 19 гонщиков единодушны во мнении, что правила нуждаются в корректировке. Мы все стали свидетелями многочисленных маневров, которые выходят за рамки честной борьбы и спортивного духа».