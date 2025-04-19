Главная Новости Эксперт раскрыл детали «интересных» скидок на автомобили в России
Новости

Эксперт раскрыл детали «интересных» скидок на автомобили в России

Автоэксперт: лучше покупать автомобиль сейчас из-за хороших скидок. В России китайские бренды уходят с рынка из-за низкого спроса. Риски приобретения машин Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV, MG, Forthing и JMC.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
19.04.2025, 01:42·2 мин
single
Фото: Автоновости Дня

Тем, кто рассматривал покупку автомобиля, следует торопиться, ведь из-за нестабильной ситуации на автомобильном рынке сейчас предоставляются значительные скидки. Об этом сообщил эксперт в области автотранспорта Игорь Моржаретто в интервью для издания «Москва 24».

«Если вы задумывались о покупке машины, рекомендую это сделать как можно скорее. В настоящее время у всех автопроизводителей можно найти выгодные предложения из-за избыточных запасов автомобилей на складах. В будущем, когда эти запасы будут исчерпаны, цены могут повыситься», — отметил Игорь Моржаретто.

Недавно в Российской ассоциации дилеров автомобилей (РОАД) предупредили о скором уходе с рынка определенных китайских брендов, автомобили которых не пользуются популярностью среди россиян. Согласно экспертам, среди кандидатов на "вылет" оказались Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV, MG, Forthing и JMC.

Игорь Моржаретто отметил, что автомобили этих марок имеют слабые продажи, и производители предлагают покупателям «очень привлекательные скидки».

Тем не менее эксперт предупредил о возможных проблемах, связанных с сервисом и ремонтом данных машин в случае ухода марки с рынка.

Параллельно отмечается тенденция к снижению цен на автомобили в России. После активного снижения в марте, когда цены упали для автомобилей восьми брендов, в первой половине апреля цены снизились для ещё пяти марок, а увеличились только у одной, согласно данным издания "Автоновости дня" после анализа прайс-листов различных автопроизводителей представленных на российском рынке.

Автор: Иван Бахарев

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация