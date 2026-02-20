Подробно об аудитории форума автобизнеса «ForAuto – 2026»

До открытия форума автомобильного бизнеса «ForAuto – 2026. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы» остается всего несколько дней. Агентство «АВТОСТАТ» готовится принять более 800 гостей в московском отеле МонАрх уже 26 февраля.

Организаторы отмечают, что мероприятие традиционно привлекает широкий круг профессионалов, связанных с автомобильной отраслью. В этом году значительную часть участников составят представители банков, страховых компаний и лизинговых организаций — на их долю приходится 30% аудитории.

Дилерские центры также проявляют высокий интерес к форуму: их сотрудники составляют 25% гостей события. Информационные технологии продолжают играть ключевую роль в автобизнесе, поэтому 20% зарегистрированных участников представляют IT-компании.

Ожидается присутствие автопроизводителей и дистрибьюторов — их доля составляет около 10%. Почти столько же участников представляют логистические организации, сервисные компании, а также продавцов запасных частей и ГСМ. Среди гостей также будут журналисты, аналитики и делегаты профильных ассоциаций.

Примечательно, что почти 90% зарегистрированных — топ-менеджеры и руководители высшего звена. Среди гостей форума также ожидаются менеджеры среднего уровня и специалисты различных направлений.

География форума весьма широка. Более 60% участников представляют Москву, около 10% приедут из Санкт-Петербурга. Кроме того, ожидаются делегаты из Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Самары, Ростова-на-Дону, Воронежа, Краснодара, Тольятти и ряда других городов России.

Организаторы приглашают всех, кто заинтересован в развитии автомобильного рынка, принять участие в форуме «ForAuto – 2026. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы». Регистрация еще открыта — желающие могут выбрать удобный формат участия на сайте forauto.autostat.ru до 26 февраля.