Самые востребованные подержанные автомобили в России: данные и статистика

В октябре 2024 года в России было куплено 605,3 тысячи подержанных легковых автомобилей. Этот показатель на 14,3% превышает результат сентября и на 23,8% выше, чем в октябре прошлого года. Такие данные были опубликованы аналитическим агентством "Автостат".

Лидерами продаж на российском рынке подержанных автомобилей по-прежнему остаются отечественные LADA. В октябре было продано 149,7 тысяч таких машин. Toyota заняла второе место, с результатом в 61 тысячу единиц.

На третьем и четвертом местах расположились корейские марки Kia и Hyundai, с продажами в объеме 35,5 тысяч и 33,2 тысячи единиц соответственно. Замыкает пятерку лидеров японская марка Nissan, количество проданных подержанных автомобилей которой составило 27,9 тысяч единиц.

Самой популярной моделью подержанных автомобилей в октябре стал седан ВАЗ-2107, продажи которого увеличились на 14,3 тысячи единиц. Также в ТОП-3 вошли корейские Kia Rio (12,2 тысяч единиц) и Hyundai Solaris (11,8 тысячи единиц). На четвертом месте остался хэтчбек LADA-2114 "Самара-2" (11,6 тысяч единиц), а на пятом – Ford Focus, продажи которого составили 11 тысяч единиц в октябре.

Суммарно за первые 10 месяцев 2024 года было продано 4 миллиона 989,3 тысячи бывших в употреблении легковых автомобилей. Это на 3,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Ранее было объявлено, что на российском рынке случилось снижение цен на подержанные автомобили китайского производства. При этом спрос на такие машины не изменился, а средняя цена упала на 19,1%, достигнув отметки 1 миллион 950 тысяч рублей.