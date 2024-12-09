Внешний вид нового дорогого кроссовера Changan представлен во всей красе

Qiyuan представила набор официальных фотографий предстоящего кроссовера под кодовым именем С798. Автомобиль войдет в линейку моделей Qiyuan и, как сообщается, может дебютировать на автомобильном рынке до конца 2024 года.

По доступным фотографиям, новый кроссовер Changan, протяженностью почти пять метров, будет отличаться достаточно сбалансированным дизайном: с невидимыми дверными механизмами, утонченными светодиодными фарами с освещенным логотипом марки и скрытой решеткой радиатора.

Пока остается загадкой, какими техническими характеристиками обладает данный автомобиль и под каким коммерческим названием он появится на рынке. Наличие LiDAR-сканера на крыше намекает на возможность оснащения новинки передовой интеллектуальной системой для водителя.