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Внешний вид нового дорогого кроссовера Changan представлен во всей красе

Автопроизводитель Changan анонсировал скорый выпуск нового флагманского кроссовера. О его внешности раскрыла информацию дочерняя компания китайского автогиганта – Qiyuan.
РедакцияР
Редакция
09.12.2024, 13:12·1 мин
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Фото: Автоновости Дня

Qiyuan представила набор официальных фотографий предстоящего кроссовера под кодовым именем С798. Автомобиль войдет в линейку моделей Qiyuan и, как сообщается, может дебютировать на автомобильном рынке до конца 2024 года.

По доступным фотографиям, новый кроссовер Changan, протяженностью почти пять метров, будет отличаться достаточно сбалансированным дизайном: с невидимыми дверными механизмами, утонченными светодиодными фарами с освещенным логотипом марки и скрытой решеткой радиатора.

Пока остается загадкой, какими техническими характеристиками обладает данный автомобиль и под каким коммерческим названием он появится на рынке. Наличие LiDAR-сканера на крыше намекает на возможность оснащения новинки передовой интеллектуальной системой для водителя.

Источник

Changan (93)

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