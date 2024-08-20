Раскрыта правда о затратах на владение гибридным кроссовером Evolute

В Национальном агентстве промышленной информации (НАПИ) озвучили данные о том, что владелец гибридного кроссовера Evolute i-Space потратит почти 2,5 млн рублей за пять лет эксплуатации.

Согласно расчетам аналитиков НАПИ, общие расходы на кроссовер Evolute i-Space в базовой комплектации за пять лет, с учетом госсубсидий, составят 2 850 000 рублей. При условии, что автомобиль будет проезжать примерно 15 тыс. километров в год, владелец потратит 2 486 971 рубль, что равно 33,16 рубля за каждый километр пути. Эта сумма включает в себя все расходы на эксплуатацию и обслуживание автомобиля, начиная от страховки ОСАГО и каско, заканчивая топливом, техническим обслуживанием, ремонтом и шиномонтажом.

Интересно, что по прогнозам аналитиков, стоимость кроссовера за пять лет снизится примерно на 802 825 рублей.

Evolute i-Space представляет собой кроссовер с гибридной установкой мощностью 178 лошадиных сил на базе 1,5-литрового бензинового двигателя, который выступает в роли генератора для зарядки аккумулятора, в сочетании с двумя электромоторами, приводящими колеса в движение. Расход топлива в смешанном цикле составляет 5,5 литра на 100 километров пробега.

Необходимо отметить, что в июле цены на три модели кроссоверов Evolute выросли в России. Дополнительную информацию о текущей стоимости автомобилей можно узнать из материалов портала «Автоновости дня».