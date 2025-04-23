Почему автомобили «Лада» часто теряют гарантию - выявлена причина

Одна из важных причин, которая может привести к лишению автомобилем LADA действующей заводской гарантии, связана с тем, что произведенные работы по техобслуживанию или ремонту были выполнены не качественно или в неофициальном сервисе. Эту информацию раскрыли "Автоновости дня", проанализировав высказывания представителей "АвтоВАЗа" в их официальном Telegram-канале под названием "Поладим с LADA".

По мнению одного из представителей, владелец автомобиля вправе обращаться за обслуживанием к сторонним организациям, при этом гарантия на машину сохраняется, однако существует риск поломки, вызванной проведенными работами.

«Если возникнет поломка, и после расследования выяснится, что причиной является установка дополнительного оборудования в неофициальных сервисных центрах, гарантия не будет распространяться на поврежденные части, вызванные этими манипуляциями, проведенными не у дилера», — пояснил представитель "АвтоВАЗа".

Заявив это, он подчеркнул, что дилер, будучи официальным представителем производителя, самостоятельно принимает решение о наличии или отсутствии гарантийного случая, опираясь на результаты диагностики транспортного средства.

Если владелец автомобиля LADA не согласен с окончательным решением, он имеет право отправить жалобу на имя руководителя автосалона с подробным описанием ситуации и своими требованиями. Кроме того, рекомендуется получить альтернативное заключение, обратившись к другому дилеру, сообщили в компании "АвтоВАЗ".

Напомним, что официальная заводская гарантия на переднеприводные модели LADA действует в течение 3 лет или до пробега 100 тысяч километров, для внедорожника LADA Niva Travel — 2 года без ограничения по пробегу, а для трехдверной LADA Niva Legend, которая выпускается уже несколько лет, — 2 года или 50 тысяч километров.

Кроме того, "АвтоВАЗ" предоставляет гарантию на защиту кузова от коррозии на протяжении 6 лет для всех своих моделей. Для избежания этой проблемы вообще на заводе рекомендуется проходить ежегодное антикоррозийное обслуживание.

Автор: Иван Бахарев