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Цветовая палитра нового кроссовера OMODA C7 была раскрыта.

В свет выходит новый кроссовер OMODA C7, который скоро появится на отечественном авторынке. Пятицветная гамма кузова была представлена пресс-службой китайского производителя.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
17.12.2024, 16:31·1 мин
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Фото: Autostat.ru

В свет выходит новый кроссовер OMODA C7, который скоро появится на отечественном авторынке. Пятицветная гамма кузова была представлена пресс-службой китайского производителя.

Основным оттенком, выделяющимся компанией, стал зеленоватый цвет под названием «Мятное облако». Он идеально гармонирует с уникальным стилем модели. Глубокий оттенок «Черная жемчужина» наполняет автомобиль OMODA C7 загадочностью и благородством. Цвет «Искрящийся белый» подчеркивает силуэт машины в зависимости от освещения. Также в палитре представлены перламутровый оттенок «Пудровый серый» и матовый «Лунная пыль».

Как отмечалось ранее агентством «АВТОСТАТ», концепция дизайна OMODA C7 описывается как «Art in Motion», что можно перевести как «Искусство в движении». Создание впечатления непрерывного движения достигается за счет скрупулезного использования различных оптических эффектов, включая игру света и тени. Безрамочная радиаторная решетка в форме Х и стремительный профиль создают впечатление одной цельной конструкции.

Более подробно о дате появления данной модели на авторынке России и ее главных конкурентах можно узнать здесь.

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