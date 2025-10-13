Главная Новости Volkswagen Показан дизайн нового электрического седана Volkswagen
Показан дизайн нового электрического седана Volkswagen

Volkswagen представил электрический седан ID.Unyx 07 для Китая с новым аккумулятором CATL и выпуском на заводе в Аньхое в 2026 году.
Виктор Андреев
13.10.2025, 06:43·2 мин
Фото: Автоновости Дня

Министерство промышленности и информационных технологий КНР официально представило новую модель электрического седана Volkswagen ID.Unyx 07. Производство автомобиля будет организовано на заводе Volkswagen, расположенном в провинции Аньхой.

Модель Volkswagen ID.Unyx 07 стала второй в линейке Unix, разрабатываемой специально для рынка Китая. Новинка была создана на современной электрической платформе, разработанной Volkswagen с учетом особенностей китайского сегмента. Автомобиль относится к среднеразмерным седанам — его габариты составляют 4853 мм в длину, 1852 мм в ширину и 1566 мм в высоту, а размер колесной базы равен 2826 мм. Внешний облик модели выполнен в узнаваемом стиле семейства ID.Unyx: дизайнеры предусмотрели острые фары, скрытые ручки дверей и массивные бамперы.

Согласно информации из документов MIIT, на сегодняшний день известно о версии Volkswagen ID.Unyx 07 с одним полностью электрическим мотором мощностью 228 лошадиных сил. Впрочем, по неофициальным данным, в будущем к продаже могут добавить полноприводные варианты с двумя электродвигателями. За работу и запас хода седана отвечает аккумулятор на основе литий-железо-фосфатной технологии производства компании CATL, его точная емкость пока не раскрывается.

Премьера Volkswagen ID.Unyx 07 на китайском рынке запланирована на 2026 год. Новая модель станет частью обновленной стратегии Volkswagen в Китае и будет представлена вместе еще с двумя новыми автомобилями бренда.

Напомним, ранее специалисты опубликовали список наиболее востребованных автомобилей с пробегом в России, в который также вошли несколько моделей Volkswagen.

