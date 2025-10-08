Nissan Patrol 1991 года: раритетный рамный внедорожник с пробегом 1800 км за 5 миллионов — находка или пустая трата денег?

В Саратове в объявлениях о продаже автомобилей появилась настоящая редкость — рамный внедорожник Nissan Patrol 1991 года. По уверениям владельца, все детали на автомобиле оригинальные, а пробег составляет всего 1,8 тысячи километров. Для машины, которой уже 34 года, такие показатели выглядят практически невероятными. В объявлении также указывается цена — 5 миллионов рублей. Возникает вопрос: что же скрывается за этим предложением?

Внешний вид и интерьер: безупречная сохранность

Судя по опубликованным фотографиям, кузов и салон этого Nissan Patrol сохранились в превосходном состоянии. На поверхности не обнаружено явных следов времени, а сиденья до сих пор защищены прозрачными чехлами с завода. Это свидетельствует о том, что автомобиль, скорее всего, содержался в сухом и защищённом месте, где ему были обеспечены идеальные условия хранения.

Под капотом: техника и вопросы

Внедорожник оснащён 6-цилиндровым дизельным двигателем объёмом 2,8 литра, мощность которого составляет 116 лошадиных сил. В паре с мотором работает механическая пятиступенчатая коробка передач и реализован полный привод — классическое сочетание для такого типа автомобилей.

Тем не менее, на фотографиях видны участки ржавчины на некоторых деталях подкапотного пространства. Причиной этого, вероятно, стало длительное пребывание автомобиля в сыром гараже. Коррозия нарушает впечатление о полной сохранности, однако серьёзных претензий к общему состоянию машина не вызывает.

Цена вопроса: сравнение с новыми моделями

Владелец автомобиля оценил свой Nissan Patrol в 5 миллионов рублей — именно столько стоит новый внедорожник этой модели, ввезённый по параллельному импорту. Такая стоимость сопоставима с ценой современной версии, где не нужно опасаться неожиданностей, связанных с долгим хранением.

Оправдана ли столь высокая цена, или лучше обратить внимание на новый автомобиль? Всё зависит от предпочтений покупателя: ценителей редких экземпляров заинтересует такой «капсульный» Nissan Patrol, а желающим получить надёжный внедорожник для повседневного использования стоит рассмотреть альтернативные варианты. В любом случае, эта находка поднимает вопрос о влиянии возраста на стоимость автомобилей.