RAM вспомнила 1,2 миллиона пикапов

Компания Fiat Chrysler Automobiles (FCA) объявила один из крупнейших отзывов года, затрагивающий 1 227 808 пикапов Ram 1500. Проблема в программном обеспечении может привести к отключению системы контроля стабильности, что нарушает федеральное законодательство. В документах об отзыве не упоминается о происшествиях или травмах, вызванных сбоем системы.

Проблема затрагивает только пикапы Ram 1500 текущего поколения с 2019 по 2021-2024 годы. Причина кроется в программной ошибке, связанной с антиблокировочной системой тормозов. В документах описывается как "сбой программного обеспечения модуля управления" в антиблокировочной системе, который может неожиданно отключить систему стабильности. При возникновении проблемы водители увидят на приборной панели множество сигнальных ламп для систем антиблокировки или стабильности, адаптивного круиз-контроля или предупреждения о фронтальном столкновении.

Потеря контроля стабильности на полноразмерном пикапе в неподходящий момент может привести к неприятной ситуации для водителей. К счастью, исправление очень простое. Дилеры Ram установят новое программное обеспечение для модуля управления антиблокировочной системой, чтобы обновить систему и, в теории, устранить конфликт, отключающий систему стабильности. Уведомление дилеров об отзыве и затронутых автомобилях начнется 12 сентября. Конкретные уведомления владельцев начнутся примерно 3 октября.

Это 44-й отзыв, объявленный FCA в этом году. Пока лидирует Ford с 46 отзывами к началу сентября, но обе компании практически равны по общему количеству отозванных автомобилей. Благодаря этой программной ошибке у FCA теперь 3 897 071 отозванных автомобилей по сравнению с 3 964 484 у Ford. Тем не менее, у Tesla больше отозванных автомобилей, чем у обеих детройтских марок в совокупности - 4 411 725. Два из 10 отзывов Tesla в этом году касались более чем миллиона автомобилей, самый крупный из которых состоялся в конце января.

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