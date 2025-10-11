Ральф Шумахер: Трудно разобраться, почему у Ferrari возникли проблемы

Команда Ferrari по итогам нынешнего сезона может получить неутешительное звание «разочарование года». Итальянский коллектив пока не смог одержать ни одной победы, несмотря на ожидания болельщиков и специалистов. До конца сезона еще предстоит провести пять этапов, однако прошедшие гонки не дают повода рассчитывать на значительные успехи.

Шарль Леклер, выступающий за Ferrari, дал понять, что перспективы на остаток года не выглядят обнадеживающими ни для него, ни для его напарника Льюиса Хэмилтона. По словам гонщика, результаты команды в оставшихся гонках, скорее всего, не превзойдут выступление в Сингапуре, где оба пилота не смогли попасть даже в первую пятерку.

Скептические настроения Леклера разделяет и Ральф Шумахер, бывший пилот Формулы 1 и нынешний эксперт Sky Deutschland. Он отметил, что несмотря на значительные финансовые вложения в разработку шасси SF-25, машина не оправдала возложенных на нее ожиданий.

«Если задуматься, в Ferrari вложили больше средств, чем кто-либо, но получили самое неудачное шасси», – подчеркнул Ральф. При этом он напомнил, что в распоряжении команды есть два сильнейших гонщика, а Фредерик Вассёр, возглавляющий коллектив, обладает способностью сплачивать сотрудников и организовывать эффективную работу.

При создании шасси, двигателя и трансмиссии специалисты Скудерии работают в Маранелло, где собраны все необходимые ресурсы для достижения успеха. Тем не менее, по словам эксперта, остается загадкой, что же мешает команде реализовать свой потенциал.

Неудачные выступления Ferrari на последних этапах вновь породили слухи о возможных разногласиях внутри коллектива. В прессе появились сообщения о том, что часть инженеров и механиков Скудерии могла воспринять слова Леклера о машине как упрек.

В свою очередь, менеджер пилота Николя Тодт намекнул, что в 2026 году Леклер будет рассчитывать получить конкурентоспособную машину, способную бороться за победы. В противном случае, по его словам, монегаск может рассмотреть вариант смены команды.