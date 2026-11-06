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Рафаэль Камара выступит под номером 51

Рафаэль Камара сменил номер для дебюта в Haas F1: после использования №50 Рио Хиракавой бразильский гонщик выбрал №51 для следующего сезона и Гран-при Сан-Паулу.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
06.11.2026, 18:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

После объявления о подписании контракта с Haas F1 на следующий сезон Рафаэль Камара сообщил, что выбрал для своей карьеры номер #50. Однако позднее ему пришлось изменить это решение.

Причиной стало то, что в прошлый уикэнд, после неожиданного увольнения Эстебана Окона, заменивший его Рио Хиракава выступал под номером #50. Поскольку в течение одного сезона номера всех гонщиков должны быть уникальными, Рафаэлю пришлось выбрать другой вариант.

В опубликованном на сезон заявочном листе на Гран При Сан-Паулу машина Рафаэля Камара указана под номером #51.

Источник

Рафаэль Камара (11)Haas F1 Team (452)

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