Рафаэль Камара выступит под номером 51

После объявления о подписании контракта с Haas F1 на следующий сезон Рафаэль Камара сообщил, что выбрал для своей карьеры номер #50. Однако позднее ему пришлось изменить это решение.

Причиной стало то, что в прошлый уикэнд, после неожиданного увольнения Эстебана Окона, заменивший его Рио Хиракава выступал под номером #50. Поскольку в течение одного сезона номера всех гонщиков должны быть уникальными, Рафаэлю пришлось выбрать другой вариант.

В опубликованном на сезон заявочном листе на Гран При Сан-Паулу машина Рафаэля Камара указана под номером #51.