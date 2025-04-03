Радикальный прототип кроссовера Honda 0 впервые представлен на публике

Прототип поразительного кроссовера Honda 0, который почти готов к производству, впервые был представлен публике в Японии. И за рулем будущего конкурента Tesla Model Y в 2026 году оказался ничто иное, как чемпион мира по автогонкам Формулы-1 Макс Ферстаппен.

Honda является поставщиком двигателей для гоночных болидов Red Bull в Формуле-1 с 2019 года, что объясняет, почему именно Ферстаппен водил футуристический семейный кроссовер на мероприятии для болельщиков перед Гран-при Японии на трассе Сузука.

Фото: autoexpress

Автомобиль был показан на выставке потребительской электроники 2025 года наряду с сенсационным седаном 0, и эти модели станут первыми в ключевом новом подбренде электромобилей - 0 Серии от Honda.

Название Honda 0 Series - это отсылка к тому, что компания разрабатывает всю линейку с нуля, подходя с позиции "Тонкий, Легкий и Мудрый". Первое из этих трех слов относится к использованию новой индивидуальной платформы для электромобилей, ультратонкого аккумулятора и компактной приводной установки e-Axle, которые, как утверждается, позволяют моделям 0 Серии представлять "безупречный стиль" с низкой высотой и короткими свесами.

Дизайн кросовера 0 представляет из себя отличительно изящный передок, соединенный с массивной квадратной задней частью, разработанный с приоритетом на максимальное внутреннее пространство. По мнению Honda, ключевыми преимуществами являются внутренняя видимость и гибкость, а также экраны, покрывающие приборную панель, которые предложат новый цифровой пользовательский опыт благодаря последнему программному обеспечению фирмы.

Фото: autoexpress

Получившая название в честь известного робота от Honda, впервые показанного в 2000 году, новая операционная система Asimo OS будет управлять системами помощи при вождении, автоматизированным управлением и развлекательными системами, используя обновления по воздуху, чтобы обеспечить, чтобы функции и сервисы "непрерывно совершенствовались в соответствии с предпочтениями и потребностями каждого пользователя", по словам бренда.