Компания Radford Motors обратилась с заявлением о банкротстве

Автопроизводитель Radford Motors представил свой первый автомобиль в 2021 году - прекрасный спортивный автомобиль Type 62-2 на основе Lotus. Ведущий телепередачи о машинах Энт Энстед и бывший чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон, наряду с другими партнерами, возродили легендарное имя Radford с планами начать ограниченную серийную производство спортивного автомобиля Type 62-2. Но сейчас эти планы кажутся находящимися в состоянии изменений.

Ранее в этом месяце, крупная корпорация Finest Coachbuilding Group LLC, куда входит Radford, подала заявление о банкротстве по главе 11. Документы были поданы в суд по банкротству США в округе Делавэр 10 октября, и компания подтвердила свое заявление о банкротстве газете Motor1.

"Radford Motors проходит через бизнес-реструктуризацию по главе 11, которая будет внедрять стратегические изменения для укрепления наших основ для будущего. В ходе этого процесса ожидается, что произойдут определенные изменения в собственности, что является важным шагом в нашем развитии. Владельцами текущей компании Finest Coachbuilding Group LLC являются Пастор Веласко, Роджер Бехле, Энт Энстед, Дженсон Баттон и Иззи Роа. Эти изменения являются частью нашей общей стратегии для создания возможности для новых инвестиций и подчеркивают наше обязательство к дальнейшему и устойчивому росту. Мы в восторге от предстоящего пути и остаемся сконцентрированными на продолжении бизнеса как обычно с обновленной энергией и целью." - Финансовый директор/генеральный директор Finest Coachbuilding Group LLC Дэн Беднарски

Radford заявляет, что получит новое финансирование в рамках плана реструктуризации и попытается оптимизировать операции, но компания остается преданной идее производства роскошных спортивных автомобилей в будущем.

Эта новость приходит всего через три года после основания компании. Radford представил свой проект Type 62-2 в конце 2021 года - спортивный автомобиль на основе Evora с 3,5-литровым V-6, мощностью до 600 лошадиных сил. Компания даже приняла участие в гонке на гору Пайкс-Пик в 2023 году, предложив свой гоночный автомобиль Type 62-2 к продаже после гонки за кругленькую сумму в $1 миллион.

Пока не ясно, что означает эта новость для производства спортивного автомобиля Type 62-2 или для будущего бренда Radford, каким мы его знаем, но мы будем информировать вас о развитии этой истории по мере поступления информации.

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