Строительство MadRing ведётся согласно плану

Строительство автодрома MadRing в Мадриде идет по графику, трасса примет Гран При Испании в сентябре, завершаются основные работы, внедряются современные решения.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
19.02.2026, 13:11·2 мин
Фото: F1news.ru

Испанские СМИ призывают общественность не обращать внимания на распространяющиеся слухи о задержках в строительстве автодрома MadRing и утверждают, что проект реализуется в соответствии с утверждённым планом.

Как сообщается, в сентябре на новой трассе в Мадриде впервые должен пройти Гран При Испании. Газета Marca уверяет, что основные этапы строительства будут завершены уже в мае, как и предусматривалось изначально.

Журналисты издания вновь посетили стройплощадку и отмечают, что подготовка трассы подошла к этапу укладки асфальта. По их данным, работы по созданию инфраструктуры автодрома активно продолжаются, мосты уже установлены, а очертания главных поворотов чётко просматриваются.

Marca, ссылаясь на представителей строительной компании, сообщает, что в соответствии с требованиями FIA на MadRing внедряются современные инженерные решения. В частности, новая дренажная система должна обеспечить более эффективный отвод воды по сравнению с аналогичными объектами, что позволит минимизировать риски даже в случае сильных осадков.

Параллельно реализуются меры по снижению шума от гоночных мероприятий, чтобы уменьшить дискомфорт для жителей районов, прилегающих к будущему автодрому в Мадриде.

Таким образом, несмотря на появляющуюся информацию о возможных задержках, ход строительства не отстаёт от графика. Все основные работы планируется завершить к маю, после чего организаторы сосредоточатся на благоустройстве территории и решении оставшихся задач перед Гран При Испании.

