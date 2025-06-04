Кроссоверы BYD Tang L начали продавать в России.

Крупный столичный дилер объявил о предложении интересного китайского вседорожника – BYD Tang L с гибридной трансмиссией. Автомобиль оснащен двухмоторным приводом мощностью 700 л.с. (360 л.с. по ПТС). Гибрид включает в себя полуторалитровую «турбочетверку» - сообщает Quto.

Флагманский кроссовер BYD Tang L третьего поколения был представлен на родине в январе этого года. Модель получила название в честь китайской династии Тан и стала первой в линейке Dynasty от BYD. Автомобиль имеет длину 5,04 метра, что больше предыдущей модели на 0,17 метра. Колесная база увеличилась с 2,82 до 2,95 метра.

BYD Tang L предлагает трехрядный салон на семь мест. В автомобиле установлены пара дисплеев на передней панели, проектор на лобовом стекле, а также использован бамбуковый шпон для отделки интерьера. В центральном тоннеле расположены двойная беспроводная зарядка, традиционные кнопки и другие элементы.

Среди интересного оборудования можно выделить бокс для еды и напитков с подогревом и охлаждением, систему ароматизации, а также улучшенный автопилот God's Eye с лидаром на крыше. Кресла первого и второго рядов оборудованы подогревом, вентиляцией, массажем и функцией памяти настроек.

Для разгона до сотни кроссоверу требуется 4,3 секунды. На одном заряде автомобиль может проехать до 200 километров.

Стоимость автомобиля при предзаказе составляет 4 568 000 рублей. Цена на машины из наличия выше.

Ранее было объявлено, что марка BYD получила патент на внешность кроссовера Fang Cheng Bao Tai Titanium 3 в России.