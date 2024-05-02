Будущее заправок Tesla под угрозой из-за сокращения сотрудников: «Качество будет ухудшаться»

Сотрудник Tesla, Джон, работавший техником по обслуживанию суперзарядных станций Tesla, считал, что его рабочее место было надежным, особенно когда эта сеть начала принимать и других производителей автомобилей.

«Мы думали, что у нас будет еще больше работы», - сказал Джон, один из проверенных, ныне бывших сотрудников Tesla, который на этой неделе рассказал InsideEVs о своем опыте. «И вот внезапно все пошло наперекосяк».

«Это» - это несколько волн сокращений, в результате которых Джон и еще около 20 000 других сотрудников Tesla потеряли свои рабочие места за последний месяц. Только на этой неделе увольнения затронули большинство, если не все, команду, разрабатывавшую и обслуживавшую сеть суперзарядных станций Tesla - ее огромную и хорошо известную систему быстрых общественных зарядных устройств для электромобилей. Этот шаг приходится на момент, когда Tesla, по-видимому, переключается с производства новых автомобилей и их инфраструктуры поддержки на развитие искусственного интеллекта и роботакси.

Бывшие сотрудники, которые дали интервью InsideEVs, сделали это под условием анонимности из страха перед профессиональными последствиями или судебными исками со стороны Tesla; в этой статье к ним обращаются псевдонимами. Те бывшие сотрудники, которые работали над обслуживанием и техническим обслуживанием суперзарядных станций, сказали, что жизнь в Tesla часто была хаотичной и интенсивной. Но с еще меньшим количеством людей для диагностики и исправления этих быстрых зарядных устройств, все они задают себе вопрос: не начнет ли легендарная легкость использования и надежность сети испытывать проблемы?

«Это вопрос на миллиард долларов», - сказал Анджело, еще один уволенный сотрудник Tesla, цитируемый под псевдонимом. Он работал в команде, занимавшейся диагностикой и ремонтом проблем с суперзарядными станциями Tesla.

«Мы не могли успевать. И теперь сеть еще больше», - сказал он. «Теперь, догадайтесь, что? Потребителей станет еще больше. Могут возникнуть много новых проблем».

Джон сказал, что разделяет те же опасения. «Слышу, что в полевых условиях все еще работают несколько ребят, но их ждет огромная нагрузка», - сказал он. И для тех сотрудников, которые остались, «они в некотором роде беспокоятся и волнуются за свои позиции», - сказал он.

С более чем 50 000 суперзарядными станциями Tesla заявляет о наличии крупнейшей в мире сети быстрой зарядки для электромобилей. В прошлом году Tesla указала, что в среднем станция Supercharger используется около 320 раз в неделю, число, которое, безусловно, выросло с тех пор, как устройства Magic Dock позволяют любому электромобилю заряжаться там, и автомобили от Ford, Rivian и другие скоро будут их использовать.

«Мое личное мнение заключается в том, что качество будет ухудшаться», - сказал Анджело. «Клиенты начнут видеть, что проблемы будут длиться дольше, чем они привыкли».

«Недопонимание не возникало, у нас все равно есть отличная команда по энергетике», - сказал он. «Но мы исправляем много проблем удаленно. Объем работы, который необходимо выполнить, значительно превышает» количество оставшихся людей, - сказал он.

Он добавил: «Всего две недели назад они сказали нам на совещании, что зарядка является одним из самых важных аспектов [здесь]. Потом они вдруг принимают такое решение. Полагаю, мы оказались не настолько важными».

The Information первым сообщил о сокращениях в этой неделе среди 500-человек, составлявшей команды Supercharger. В последние дни этот факт сообщили также издание Bloomberg и другие, что ряд руководителей также увольняются или покидают компанию, включая Ребекку Тинуччи, старшего директора группы Supercharger компании; Даниэля Хо, руководителя новых продуктов; и Алли Аребало, ранее главного исполнительного директора по человеческим ресурсам в Tesla.

Tesla не отвечает на запросы СМИ в Северной Америке. Однако в электронной почте, отправленной на этой неделе, генеральный директор компании Илон Маск сказал сотрудникам, что компания должна быть «абсолютно жесткой по вопросу численности сотрудников и снижения затрат». Позже он заявил в X, что рост сети Supercharger будет продолжаться, «просто в медленном темпе для новых мест и более акцентировано на 100% доступности и расширении существующих мест».

Но Анджело указал, что сейчас будет намного сложнее с таким большим количеством меньших людей в команде Supercharger, особенно учитывая объем работы, с которым им приходилось сталкиваться. «Я был практически доступен 19-24 часа в сутки. Мне приходилось быть постоянно на связи со своим телефоном», - сказал он. «Я жертвовал многим семейным моментам».

Его слова о работе в Tesla созвучны тому, что многие другие сотрудники говорили о работе на заводе во Фримонте или других подразделениях компании, особенно в эпоху «Ада производства», когда шло наращивание производства Model 3.

Анджело сказал, что один из его коллег позвонил и сообщил, что его компьютер заблокирован; затем он узнал о сокращениях благодаря статье на Electrek. Он сказал, что с тех пор от Tesla поступает по сути «радиомолчание», включая информацию о том, будут ли этим сотрудникам выплачены отчисления.

«Никакой информации сверху», - сказал он. «Никто ничего не знает. Даже некоторые другие руководители, которые были выше меня, оказались влияния. Они ничего не знают».

Тем не менее, как Анджело, так и Джон сказали, что они ценят время, проведенное в Tesla, и все еще гордятся мощной сетью, которую они помогли создать и поддерживать. Но Джон также сравнил работу в компании с неким плохим романтическим отношением. «Ты вкладываешь все силы, ты верен компании, а потом вдруг тебя увольняют», - сказал он. «Тебе приходится двигаться дальше, но в то же время ты как бы ранен внутри».

Прежде всего, они оба беспокоятся о том, что произойдет дальше с сетью зарядных станций, от которой теперь зависит столько людей, включая Джона, владельца Tesla.

«Я в той же лодке», - сказал он. «Я не хочу оказаться где-то в затруднительном положении, где не смогу зарядить свою Tesla».

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