Пять особенностей Гран-при Мехико, о которых нужно знать

Команда Williams решила порадовать своих поклонников необычным оформлением машин на мексиканском этапе. По сообщению британской гоночной группировки, моторные кожухи будут покрашены в яркий жёлтый цвет, который уже стал традиционным для многих болельщиков.

Яркость на трассе

Сотрудничая с аргентинской компанией Mercado Libre, Williams надеется, что такое яркое оформление напомнит многим знаменитые машины, на которых команда выигрывала чемпионаты. Итак, Франко Колапинто и Алекс Элбон вряд ли останутся незамеченными на трассе в Мехико.

Дополнительное время на тренировках

Важное изменение ждёт команды и пилотов в преддверии предстоящего Гран При. Вторая пятничная тренировка продлится на полчаса дольше, и все участники смогут потренироваться 90 минут вместо обычных 60. Это необходимо из-за того, что Pirelli привезли в Мехико образцы самой мягкой резины, которая будет использоваться в будущем сезоне.

Это изменение позволит гонщикам привыкнуть к новым шинам, а командам – провести дополнительные настройки. Однако, несмотря на дополнительное время за рулём, у пилотов будет всего лишь два часа на подготовку к квалификации.

Особенности трассы

Сама трасса в Мехико почти не имеет перепадов высот, несмотря на то, что город находится на высоте более 2,2 км над уровнем моря. Это расположение делает гоночные условия уникальными: самая высокая точка трассы – 6-й поворот, который находится на высоте 2229 метров.

Новшества на трассе

На участке Foro Sol вызывает интерес стадионная секция, где обновлён асфальт. Гонщикам предстоит привыкнуть к этим изменениям, которые могут повлиять на их результаты в уик-энде. Кроме того, из-за редкости проведения гонок на этой трассе, асфальт в других участках может быть очень пыльным.

Перед командой Williams стоит важная задача сохранить позитивный тренд, который начался после предыдущих этапов. Сейчас команда занимает 8-е место в Кубке конструкторов, и её амбиции неуклонно растут. Алекс и Франко готовы повторить успехи прошлых гонок и подарить своим болельщикам настоящую мексиканскую фиесту на трассе.