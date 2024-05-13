Skoda вернулась в Россию: цена на проверенный и хорошо известный бюджетный кроссовер

На отечественном авторынке вновь появился кроссовер Skoda Karoq, который недавно собирали в Нижнем Новгороде, но тысячи километров дороги ему пришлось преодолеть, чтобы вернуться. Это стало возможным благодаря усилиям дилеров, «частников» и «профессиональных продавцов», сумевших организовать поставки напрямую из Китая. По данным издания «Автоновости дня», стартовая цена на них на одном из ресурсов составляет от 3 230 000 рублей.

За сумму, начинающуюся от 3 230 000 рублей, новейшую версию Karoq 2023 года выпуска можно купить у «профессионального продавца» из Ижевска, который подчеркивает готовность автомобиля к эксплуатации, включая наличие ЭПТС и уплаченный утильсбор.

Фото: Автоновости Дня

По информации из объявления, рассматривается кроссовер в полной комплектации: с кожаным салоном, цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с большим сенсорным экраном, мультифункциональным рулем с глянцевым отделением, двухзонным климат-контролем, электроприводом багажника и множеством электронных помощников, включая систему мониторинга «мертвых» зон.

В сравнении с официальными китайскими кроссоверами, цены на которые иногда бывают выше, новинка Karoq оказывается демократичнее. Например, схожий по размерам Omoda C5 в версии Supreme 2023 года стоит 3 309 900 рублей, в то время как Haval F7 отечественной сборки, без учета скидок, доступен за 3 349 000 рублей.

Однако предложения по «Карокам» можно найти не только одно в Ижевске. За 3 350 000 рублей такой же кроссовер продают в Воронеже, в то время как крупная автодилерская компания с филиалами в Москве и Санкт-Петербурге предлагает его за минимум 3 409 776 рублей. И все же самую высокую цену запросил другой крупный дилер, реализующий «китайский» Karoq в Курске — 3 790 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

Все Skoda Karoq, собранные в Китае, одинаковы с технической точки зрения. Они оснащены 150-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,4 литра и семиступенчатой коробкой передач DSG, хорошо известной местным автолюбителям. Все версии оснащены только передним приводом.

Напомним, что ключевым различием между «европейским» Skoda Karoq и «китайским» является увеличенная колесная база на 50 мм (2688 мм) для обеспечения более комфортного пространства для задних пассажиров. К тому же, кроссоверы будут отличаться удлиненным кузовом на 50 мм (4432 мм) и измененной подвеской. Благодаря последнему они превосходят «европейские» модели по высоте на 12 мм, достигая внушительных 1614 мм.

Ранее стало известно, что кроссовер Skoda Kodiaq, который ранее пользовался большой популярностью среди покупателей в России, также вернулся на родной рынок. Организовать поставки удалось не только официальным дилерам, но и частным лицам, занимающимся автореализацией.