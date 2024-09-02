Новая версия прототипа «Москвич 8» была представлена на автосалоне в Чэнду

JAC X8 E Home представляет собой кроссовер, внешне схожий с обычным автомобилем такого класса. В салоне автомобиля появились изменения - обновлена графика приборной панели. Эти изменения были внесены из-за улучшенной силовой установки.

Несмотря на это, гибридная трансмиссия JAC X8 E Home осталась практически без изменений по сравнению с JAC X8 PHEV. В автомобиле установлен 152-сильный турбомотор объемом 1,5 литра, электродвигатель и литий-железо-фосфатная аккумуляторная батарея. В режиме комбинированного движения расход топлива минимален и составляет около 1,5 литра на каждые сто километров пройденного пути.

Кроссовер JAC X8 E Home проходит процедуру сертификации. Информация о завершении данного этапа пока отсутствует. Следовательно, нет точных данных о начале официальных продаж данной новинки.

Фото: Carsweek.ru

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