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Как с помощью обычного листа бумаги быстро проверить состояние двигателя: простой метод дедушки, который придется по душе каждому.

Важно помнить, что каждый владелец автомобиля способен провести первоначальную проверку мотора самостоятельно, без посещения автосервиса. Для этого потребуется лишь немного времени и лист белой бумаги.
РедакцияР
Редакция
11.09.2024, 10:41·1 мин
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Фото: Tarantas.News

Важно помнить, что каждый владелец автомобиля способен провести первоначальную проверку мотора самостоятельно, без посещения автосервиса. Для этого потребуется лишь немного времени и лист белой бумаги. Никаких специальных инструментов или сложных усилий.

Процесс диагностики начинается с того, что необходимо поднести лист бумаги к глушителю и несколько раз нажать на педаль газа. Это следует делать при прогретом двигателе. Если на бумаге появятся черные капли с запахом моторного масла, это может свидетельствовать о проблемах с маслосъемными колпачками и кольцами.

Такие признаки говорят о том, что двигатель скоро потребуется проверить и, возможно, отремонтировать, что может стать дорогостоящей и длительной процедурой. Это простой способ оценить состояние двигателя и определить необходимость его ремонта. В случае, если бумага осталась чистой, можно не беспокоиться.

Источник

Двигатель (45)Двс (16)Полезные советы (51)

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