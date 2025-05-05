Исследование в России: что скрывается за «китайцами» у водителей

Масштабное исследование провел портал Авто.ру, чтобы выяснить, устраивают ли водителей автомобили, произведенные в Китае. В опросе приняли участие 2732 респондента. Также свою оценку китайским машинами дали специалисты солидных дилерских центров. Они предоставили экспертам аналитические данные, в которых нашли отражение обращения клиентов в зимний период.

Как указывается в исследовании, зимой 2024-2025 гг остались довольны приобретенными авто 51 процент владельцев китайских машин (чуть больше половины опрошенных респондентов), в то время, как годом ранее такую оценку дали 31 процент опрошенных. Как утверждают эксперты, полностью недовольных авто из КНР практически нет. Снизилось и число владельцев машин, которые ранее давали оценку в 3 и 4 балла.

Климатологи считают, что увеличение количества довольных клиентов связано с аномально теплой зимой в европейской части России, в которой сконцентрировано наибольшее число проданных машин из Китая. В то же время стоит отметить, что и в таких благоприятных для эксплуатации авто условиях были зафиксированы недостатки китайской техники.

Значительную роль для положительного имиджа авто из КНР сыграла дешевизна эксплуатации. Владельцы «китайцев» экономят на содержании. Средний уровень расходов зимой 2024-2025 составил 21 тысячу, половина этой суммы связана с покупкой запчастей. Для сравнения: расходы на российские авто составили в среднем 15 тысяч 300 рублей.

Позиции китайских авто улучшились на 26 процентов, значится в экспертном исследовании. Тем не менее, у жителей страны все еще остается скептическое отношение к «китайцам», несмотря на массированную рекламную политику дилеров и самих производителей.

Качество авто действительно выросло по сравнению с техникой, которая сходила с конвейера 15-20 лет назад. Но до сих пор остаются проблемы, в частности, низкая ликвидность, дефицит запасных частей.

Специалисты считают, что за последние три года техника пока не завоевала лояльность потребителей по сравнению с аналогами, произведенными в Японии и Корее.

Дилерские салоны переполнены автомобилями с небольшим пробегом, которые выпустили 2-3 года назад. В общем, на вторичном рынке популярность авто невысокая.

Вывод

Как считают аналитики, владельцы продают практически новые машины, чтобы приобрести более новые модели, которые оснащаются дополнительными технологическими опциями. Не останавливает водителей и потеря в деньгах, ведь при оформлении трейд-ин стоимость машины на порядок ниже, нежели цена нового авто.

Ранее наш портал писал о том, что в китайских автомобилях не нравится самим китайцам.

Уточнения

Автомобиль — (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) автотранспортное средство, в совокупности автотехника, автотранспорт — моторное безрельсовое дорожное транспортное средство.

Фото: wikipedia.org