Существующая модель Subaru Forester представлена в варианте STI Sport Edition

Старый кроссовер Subaru Forester все еще радует австралийских поклонников новым ограниченным выпуском. Модель Forester STI Sport поставляется с настроенной подвеской и несколькими другими улучшениями, однако стандартный 2,5-литровый двигатель остается без изменений в плане мощности.

Фото: Carsweek.ru

Предыдущее поколение Subaru Forester продолжает пользоваться популярностью на мировых рынках, за исключением Северной Америки, где компания выпускает специальные версии, чтобы привлечь покупателей.

Одним из примеров таких версий является новый Subaru Forester STI Sport AWD, который предлагается в ограниченном количестве исключительно на австралийском рынке.

Представленный сначала в Японии в 2022 году как наиболее спортивная версия в линейке Forester, STI Sport теперь поступает в продажу в Австралии с обновленными деталями от STI и целым рядом уникальных особенностей. Однако, следует обратить внимание на существенное различие между этой австралийской моделью и японской версией.

В отличие от турбированного 1,8-литрового двигателя, установленного в японском варианте, Forester STI Sport для австралийского рынка получил 2,5-литровый атмосферный двигатель. Этот двигатель развивает 182 лошадиные силы и 239 Нм крутящего момента — те же скромные характеристики, что и у остальных версий Forester в стране.

Фото: Carsweek.ru

Недавно на горизонте появилась информация о новом «полуночном» суперседане Project Midnight от Subaru. Хотя у Subaru нет заводской модификации «заряженной» Impreza WRX STI, этот седан иногда принимает роль гоночного автомобиля для классических раллий и трековых соревнований.