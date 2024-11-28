Российская премьера Soueast S09: цены на кроссовер уже известны

В России ожидается появление нового кроссовера Soueast S09, стоимостью в 3,11 млн рублей, с учетом скидок, как сообщила пресс-служба бренда.

Базовая версия кроссовера будет оснащена 1,6-литровым 190-сильным турбомотором, работающим в паре с 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом. Среди стандартного оборудования будут 20-дюймовые колесные диски, электропривод багажника, LED-оптика, бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, отделка салона экокожей и пакет «зимних» опций.

Средняя комплектация будет доступна по цене от 3,45 млн рублей. В этой версии будет установлен 2-литровый турбомотор в паре с «роботом» и передним приводом. Кроме того, климат-контроль, кожаная отделка салона и системы активной безопасности будут включены в базовую комплектацию.

Топовая версия кроссовера, ценой 3,7 млн рублей, будет предлагать полный привод и 197-сильный двухлитровый турбомотор в сочетании с 8-ступенчатой АКПП с гидротрансформатором. В этой версии передние кресла будут оборудованы вентиляцией, также будет доступен адаптивный круиз-контроль и современные системы водительской помощи.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Также было объявлено, что 10 декабря в России состоится презентация новых коммерческих фургонов Avior G10 и V90.