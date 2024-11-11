Объявлена дата выхода обновленного внедорожника УАЗ «Патриот» - через год

Почти через год на российском автомобильном рынке появится обновленный УАЗ «Патриот». Источники в отрасли прогнозируют выход в свет ноябрь 2025 года. Покупатели смогут выбирать между бензиновой и новой дизельной версиями внедорожника.

Информации о новом дизельном моторе на данный момент недостаточно. На текущий момент известно только, что данный дизельный двигатель будет модификацией двухлитрового агрегата от коммерческой модели Sollers Argo. По предварительным данным мощность этого двигателя для «Патриота» составит 136 лошадиных сил. Эксперты прогнозируют, что на модели Argo данный двигатель проявляет себя с мощностью 130 л.с.

В рамках обновления, «Патриот» будет оснащен механической коробкой передач, передними фара на светодиодах, переработанной приборной панелью и новым рулевым управлением. Подробности о других изменениях на данный момент не раскрываются.

Отдельно стоит отметить, что в ноябре 2024 года на производственной базе УАЗ начнется сборка модели Sollers ST6.

Ранее уже сообщалось, что обновленный УАЗ «Патриот» был представлен на первых независимых рендерах.