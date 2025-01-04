Haval F7x распрощался с Россией: китайская марка завершает продажи кроссовера

Китайский производитель автомобилей Great Wall Motor принял решение прекратить продажи купеобразного кроссовера Haval F7x на российском рынке. Данный автомобиль был удален из линейки моделей Haval на официальном веб-сайте бренда. Информация об этом появилась в публикации газеты «Российская газета».

Ранее стало известно, что российское отделение Haval проводило анализ спроса покупателей в России на кроссоверы с купеобразным кузовом. А с учетом того, что оригинальный Haval F7x был снят с продажи без представления аналогичной модели, можно сделать вывод, что интерес к подобным автомобилям в настоящее время ослаб.

Тем не менее, в настоящее время у дилеров бренда все еще можно найти Haval F7x. На различных онлайн-площадках размещено более 100 объявлений о продаже этих новых кросс-купе по цене от 2,4 миллионов рублей, учитывая акционные предложения и специальные скидки.

Напомним, что в прошлом году на российском рынке были запущены продажи второго поколения Haval F7, производимого на заводе марки в Тульской области. Оригинальные модели Haval F7 и F7x были исключены из ассортимента на официальном сайте Haval в России.

К слову, в январе начнутся продажи нового кроссовера Haval H7 в России. По информации портала «Автоновости дня», данный автомобиль уже успешно прошел процедуру сертификации и получил необходимое разрешение на техническое соответствие.