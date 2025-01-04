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Haval F7x распрощался с Россией: китайская марка завершает продажи кроссовера

Китайская марка Haval завершает продажи купеобразного кроссовера в России, но модель еще можно найти у дилеров. Новый Haval H7 уже готов к продажам в январе.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
04.01.2025, 17:32·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Китайский производитель автомобилей Great Wall Motor принял решение прекратить продажи купеобразного кроссовера Haval F7x на российском рынке. Данный автомобиль был удален из линейки моделей Haval на официальном веб-сайте бренда. Информация об этом появилась в публикации газеты «Российская газета».

Ранее стало известно, что российское отделение Haval проводило анализ спроса покупателей в России на кроссоверы с купеобразным кузовом. А с учетом того, что оригинальный Haval F7x был снят с продажи без представления аналогичной модели, можно сделать вывод, что интерес к подобным автомобилям в настоящее время ослаб.

Тем не менее, в настоящее время у дилеров бренда все еще можно найти Haval F7x. На различных онлайн-площадках размещено более 100 объявлений о продаже этих новых кросс-купе по цене от 2,4 миллионов рублей, учитывая акционные предложения и специальные скидки.

Напомним, что в прошлом году на российском рынке были запущены продажи второго поколения Haval F7, производимого на заводе марки в Тульской области. Оригинальные модели Haval F7 и F7x были исключены из ассортимента на официальном сайте Haval в России.

К слову, в январе начнутся продажи нового кроссовера Haval H7 в России. По информации портала «Автоновости дня», данный автомобиль уже успешно прошел процедуру сертификации и получил необходимое разрешение на техническое соответствие.

Источник

Haval (122)

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