МАЗ совершил прорыв: на дороги выходит гибридный грузовик Х мощностью 350 л.с.

Мир грузовых перевозок переживает этап значительных изменений, и Минский автомобильный завод (МАЗ) занимает активную позицию в формировании нового облика отрасли. То, что недавно воспринималось как смелая идея будущего, сегодня становится частью реальности.

Речь идет о проекте MAZ X — концептуальном тягаче, впервые представленном год назад как демонстрация инновационных возможностей белорусских инженеров. Как стало известно корреспондентам "Мотора", этот шоу-трак прошёл масштабную модернизацию и готовится к первым испытаниям на дорогах.

MAZ X: от концепта к реальным испытаниям

В 2024 году MAZ X был впервые продемонстрирован публике, показав направление развития грузовой техники нового поколения. За прошедшее время специалисты завода внесли серьезные изменения в проект: полностью переработаны интерьер, несущий каркас кабины, а также общая архитектура грузовика. В результате концептуальная модель превратилась в предсерийный образец, который вскоре отправится на тестовые маршруты.

Технические инновации и облегченная конструкция

Ключевая особенность обновленного MAZ X — гибридная силовая установка. В ее основе — турбодизельный двигатель объемом 7,8 литра и мощностью 350 лошадиных сил, который питает генератор и аккумуляторную батарею, не приводя колеса напрямую. Движение задних колес обеспечивают два электромотора. Такой подход позволяет повысить эффективность работы грузовика и снизить уровень вредных выбросов.

Для уменьшения массы конструкции инженеры применили легкие пластиковые панели, облегчённую раму, а также односкатную ошиновку заднего моста. Особое внимание привлекает оригинальное решение: единственная сдвижная дверь, расположенная с правой стороны кабины, в то время как слева дверь отсутствует. Такой подход может быть связан как с повышением безопасности, так и с оптимизацией конструкции.

Скорый старт испытаний

Как отметил Николай Локотко, заместитель главного конструктора по грузовой технике Минского автозавода, в ближайшее время будет собрана первая опытная партия MAZ X. Тягачи передадут надежным транспортным компаниям для детального тестирования и анализа отзывов. Этот этап позволит довести проект до совершенства перед запуском серийного производства.

Расширение автобусного направления

На фоне новостей о перспективных грузовиках МАЗ сообщил и о крупных достижениях в области производства автобусов. Предприятие открыло новый автобусный завод, что позволит увеличить годовой выпуск транспорта до 3000 единиц. Ранее ежегодный объем составлял от 1500 до 1800 автобусов.

Таким образом, МАЗ заявляет о своих амбициях не только в сегменте грузовой техники, но и в развитии общественного транспорта, укрепляя позиции на рынке.

Источник и фото: motor.ru.