Рынок подержанных автомобилей в России испытывает кризис: машины стоят на месте

По оценкам экспертов, количество перепроданных автомобилей уменьшилось на 2,8% с 564 895 до 548 823 экземпляров, если сравнивать год к году. Однако, по сравнению с мартом, отмечается легкий прирост на один процент с 543 237 до 548 823 машин.

Анализируя период с января по февраль, можно заметить увеличение продаж подержанных автомобилей в стране с 381 699 до 448 626 авто. Апрельские продажи зарубежных машин упали сильнее, чем в общем по вторичному рынку - на шесть процентов, составив 389 583 единицы. В отличие от этого, продажи отечественных автомобилей выросли на 5,7%, достигнув 159 240 экземпляров.

Самым востребованным брендом на вторичном рынке остается "Лада" (рост на 5,5%; 136 435 единиц). Здесь практически нет сюрпризов. На втором месте оказалась Toyota (-11%; 54 483), а закрыла тройку лидеров Kia (-2%; 32 627).

Наиболее популярной моделью среди подержанных автомобилей остается ВАЗ 7 (+12,5%; 12 937 штук). Далее следуют модели "Гранта" и "Рио" - обе превысили отметку в 12 тысяч проданных единиц, продемонстрировав положительную динамику.

С января по апрель жители России приобрели 1 922 385 легковых автомобилей с пробегом (снижение на 4,2%). Интерес к зарубежным автомобилям среди российских потребителей за этот период упал на 7,4%, упав до 1 364 036 единиц. Отечественные производители, наоборот, пользовались спросом - рост на 3,6% до 558 349 экземпляров.

Фото: Carsweek.ru

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