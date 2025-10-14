Главная Новости Китайские автомобили В России могут запустить производство внедорожника TANK 300
В России могут запустить производство внедорожника TANK 300

TANK 300 могут начать собирать на заводе Автотор в России, оформлены декларации соответствия для ОТТС, модель сертифицируется с полным приводом.
14.10.2025
Сборку внедорожника TANK 300 планируют организовать на калининградском заводе «Автотор». В данный момент предприятие оформляет необходимые документы для получения Одобрения типа транспортного средства. В соответствии с поданными декларациями, непосредственным исполнителем указана компания «Автотор ТрансБалт». Данную информацию предоставил ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на осведомленный источник, связанный с сертификацией. Пока эта модель поступает в Россию путем импорта из Китая.

В сертификационной документации говорится о TANK 300 с полным приводом и двигателем мощностью от 216 до 238 лошадиных сил, предназначенном для российского рынка. Однако подробные технические характеристики автомобиля пока не разглашаются.

Ранее руководитель производственного комплекса «Автотор» Руслан Садыков сообщал, что на предприятии ведется подготовка сразу двух проектов с крупными автоконцернами. В 2025 году на заводе запланирован запуск сварочного производства для кузовов восьми различных моделей. Среди потенциальных партнеров называют концерн GWM.

Согласно информации, опубликованной агентством «АВТОСТАТ», за первые девять месяцев текущего года в России реализовано 6 185 новых авто модели TANK 300. Эти показатели оказались на 1,5 раза ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики подчеркивают, что TANK 300 занимает значительную долю — 49,6% — в общем объеме продаж автомобилей китайской марки на российском рынке.

