В январе выпуск легковых автомобилей уменьшился на 13%, а грузовых — на 36%

В январе 2026 года производство легковых автомобилей в России сократилось на 13,2%, а грузовых — на 35,9%, сообщает Росстат.
Демид Поршнев
Демид Поршнев
27.02.2026, 20:41·1 мин
Фото: Autostat.ru

Согласно свежим данным Росстата, в январе 2026 года объем производства легковых автомобилей в России составил 47,2 тысячи единиц. Этот показатель оказался на 13,2% ниже результатов аналогичного периода прошлого года.

Что касается грузовых автомобилей, то в первый месяц текущего года с российских заводов сошло 5,7 тысячи машин. Это на 35,9% меньше, чем было выпущено в январе 2025 года.

В числе ключевых событий месяца эксперты отмечают запуск сборки автомобилей китайской марки Deepal на калининградском предприятии «Автотор». Как ранее сообщали «Известия», завод начал выпускать кроссоверы Deepal G318, бренд которых принадлежит концерну Changan.

Кроме того, в начале года стартовало производство грузовых автомобилей «Валдай 12» с моторами ЯМЗ-53445, соответствующими экологическим требованиям стандарта «Евро-5».

Источник

