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Производство кроссовера Haval M6 перенесли на завод в Калуге «Автомобильные технологии»

На сегодняшний день кроссовер Haval M6 получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Информация об этом появилась на портале Motor.ru, ссылаясь на телеграм-канал «Автопоток».
РедакцияР
Редакция
26.11.2024, 10:41·2 мин
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Фото: Autostat.ru

На сегодняшний день кроссовер Haval M6 получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Информация об этом появилась на портале Motor.ru, ссылаясь на телеграм-канал «Автопоток». Ранее кроссоверы поступали из Китая или выпускались в небольших объемах на заводе Haval в Туле.

Пресс-служба Haval подтвердила Autonews.ru, что производство M6 теперь запущено на заводе «Автомобильные технологии» (бывший «ПСМА Рус») в Калуге. Перенос производства модели в этот город был вызван полной загруженностью тульского завода. Автомобили Haval M6 будут собираться в Калуге по методу полного цикла, включая сварку, окраску и сборку.

Напомним, что ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша высказывал планы собирать «китайский автомобиль» на мощностях «Автомобильных технологий», где в настоящее время выпускается Citroen C5 Aircross.

По данным агентства «АВТОСТАТ», за первые 10 месяцев 2024 года было продано 31 660 кроссоверов Haval M6 в России. Это почти в 7 раз больше, чем за аналогичный период годом ранее. M6 стал второй по популярности моделью бренда после Jolion.

Обзор результатов автомобильного рынка за ноябрь состоится в рамках традиционной «АВТОСТАТ Оперативки», которая пройдет во время мероприятия Analytic Day. Более подробную информацию можно найти здесь.

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