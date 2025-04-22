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Производство коммерческих автомобилей SKM может стартовать в 2026 году

АВТОВАЗ запустит производство нового бренда SKM в 2026 году, заявил глава компании Максим Соколов. Автомобили SKM займут нишу между LADA Largus и коммерческими авто.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
22.04.2025, 11:42·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Согласно информации издания "Российская газета", АВТОВАЗ планирует начать производство автомобилей нового бренда SKM в 2026 году. Глава предприятия Максим Соколов подчеркнул, что выпуск этих моделей станет одной из ключевых задач предстоящего года.

На днях АВТОВАЗ представил новый бренд SKM. В рамках данного бренда планируется выпуск пассажирских автомобилей, цельнометаллических фургонов и шасси с открытой грузовой платформой. Новинки займут собственное место на российском рынке, располагаясь между универсалами LADA Largus и более крупными коммерческими автомобилями других марок.

Предполагается, что производство новых моделей будет организовано на восстановленных площадях Опытно-промышленного производства (ОПП) компании в Тольятти.

Эксперты автомобильной индустрии поделились своим мнением об перспективах новых коммерческих автомобилей бренда SKM с агентством "АВТОСТАТ". Более подробно с точкой зрения специалистов можно ознакомиться здесь.

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