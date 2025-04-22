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Производство автомобилей компании KGM начнется на заводе «Автотор» к концу 2025 года

Сборка автомобилей KGM начнется на предприятии «Автотор» в этом году. РЕКС Моторс внедрит изменения для адаптации к российским условиям. Российский рынок ожидает кроссоверы Tivoli и Rexton.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
22.04.2025, 09:51·1 мин
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Фото: Autostat.ru

На заводе «Автотор» планируется запустить сборку автомобилей популярного южнокорейского бренда KGM до конца текущего года. Об этом сообщает издание «Автопоток», ссылаясь на представителя компании-дистрибьютора АО «РЭКС Моторс».

Помимо этого, было объявлено, что для адаптации автомобилей к российским условиям будет внедрено несколько улучшений, включая увеличенный объем бачка омывающей жидкости и обогрев лобового стекла.

В конце прошлого года глава компании «РЭКС Моторс» Виталий Осипов заявил о том, что сборка автомобилей KGM на российских заводах начнется уже во втором квартале 2025 года. Осипов также подчеркнул, что были достигнуты важные соглашения с одним из крупнейших отечественных производителей.

Напомним, что официальные продажи автомобилей KGM стартовали в марте прошлого года. В настоящее время машины поставляются на российский рынок из Южной Кореи. Среди моделей представлены кроссоверы Tivoli, Korando, Torres, а также внедорожник Rexton.

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