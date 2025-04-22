Производство автомобилей компании KGM начнется на заводе «Автотор» к концу 2025 года

На заводе «Автотор» планируется запустить сборку автомобилей популярного южнокорейского бренда KGM до конца текущего года. Об этом сообщает издание «Автопоток», ссылаясь на представителя компании-дистрибьютора АО «РЭКС Моторс».

Помимо этого, было объявлено, что для адаптации автомобилей к российским условиям будет внедрено несколько улучшений, включая увеличенный объем бачка омывающей жидкости и обогрев лобового стекла.

В конце прошлого года глава компании «РЭКС Моторс» Виталий Осипов заявил о том, что сборка автомобилей KGM на российских заводах начнется уже во втором квартале 2025 года. Осипов также подчеркнул, что были достигнуты важные соглашения с одним из крупнейших отечественных производителей.

Напомним, что официальные продажи автомобилей KGM стартовали в марте прошлого года. В настоящее время машины поставляются на российский рынок из Южной Кореи. Среди моделей представлены кроссоверы Tivoli, Korando, Torres, а также внедорожник Rexton.