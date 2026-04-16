Производители шин призывают ввести ограничения на импорт в Россию

Российские производители шин обратились в Евразийскую экономическую комиссию с инициативой о проведении специального защитного расследования в отношении импорта легковых и легкогрузовых шин в страны ЕАЭС. Поводом для подобного обращения служит заметный рост поставок шин из-за рубежа, в особенности из Китая. Среди компаний, выступивших с соответствующим заявлением, фигурируют «Кордиант», «Кама», Ikon Tyres и «Белшина», сообщают источники «Коммерсанта».

Результатом данного расследования может стать введение различных мер, включая установление квот и пошлин. Собеседники издания отмечают, что возможная ставка пошлины обсуждается на уровне порядка 30%. Рассмотрение заявления о начале расследования обычно занимает до 30 дней, при этом срок может быть продлен.

Специалисты рынка фиксируют, что Китай занимает лидирующую позицию по поставкам шин в Россию, обеспечивая около 75% импорта, причем речь идет преимущественно о бюджетном сегменте. По данным, предоставленным Главным таможенным управлением Китая, в 2023 году Россия импортировала легковые шины из КНР на сумму 510,15 млн долларов. Этот показатель превышает данные 2021 года в 3,3 раза, что связывают с уходом ряда зарубежных брендов с российского рынка. Кроме того, только за январь и февраль 2026 года импорт шин из Китая вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув объема в 112 млн долларов.

При этом, по информации участников отрасли, мощности российских шинных предприятий используются не в полной мере. Согласно данным оператора системы маркировки «Честный знак» (ЦРПТ), загрузка заводов в 2025 году составила в среднем 51%. Производство покрышек снизилось на 20%.

Ранее агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на Минпромторг сообщало о предложении профильным ведомствам ограничить использование шин с высоким содержанием полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). В случае введения таких ограничений с российского рынка может исчезнуть до трети всей продукции автомобильных шин.