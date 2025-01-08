Новая модель электрокара от производителя, ставшего самым популярным в России, была представлена.

Престижный производитель электромобилей Zeekr, входящий в состав автомобильного гиганта Geely из Китая, представил свою новинку - электрический универсал Zeekr 007 GT. Автомобиль появится на китайском рынке в четырех версиях, стоимость базовой составит от 209 900 юаней, что примерно равняется 2,8 миллионам рублей по текущему обменному курсу.

Наименьшая цена, 209 900 юаней, будет у заднеприводного варианта Smart. Версия с увеличенным запасом хода будет стоить уже 229 900 юаней (3,1 миллиона рублей). Также 229 900 юаней обойдется полноприводный Smart. Самая дорогая версия Performance с полным приводом оценивается в 299 900 юаней или 4 миллиона рублей.

Фото: Автоновости Дня

Zeekr 007 GT является сродни «братом» седана Zeekr 007, с которым у автомобилей схожи дизайн, платформа и двигатель. Заднеприводный Zeekr 007 GT оснащен одним электромотором мощностью 310 кВт (421 лошадиная сила) на задней оси и способен разгоняться до 100 км/ч за 5,4 секунды.

В полноприводной версии у автомобиля, кроме установленного на задней оси двигателя мощностью 421 л.с., есть еще один электродвигатель мощностью 165 кВт (224 л.с.) на передней оси. Такая модификация способна разгоняться до 100 км/ч всего за 2,84 секунды. Автомобиль построен на 800-вольтовой платформе с возможностью быстрой зарядки. В зависимости от версии Zeekr 007 GT оснащен либо литий-железо-фосфатным, либо литий-никель-марганцево-кобальтовым аккумулятором с запасом хода от 616 до 870 километров по циклу CLTC.

Премьера электрического Zeekr 007 GT ожидается во втором квартале 2025 года. Автомобиль войдет в сегмент электрических универсалов и будет конкурировать на китайском рынке с такими моделями, как Nio ET5 Touring. В конце декабря в автосалонах России появился еще один новый электромобиль - Zeekr Mix, минивэн от Zeekr. Подробнее о его стоимости можно узнать на портале «Автоновости дня».