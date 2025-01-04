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«Прогресс для всех»: электрическая версия кроссовера Hyundai Creta представлена

Hyundai представил электрическую "Крету" для Индии: конкуренты, технические характеристики и дата выхода на рынок. Подробности о новом автомобиле.
РедакцияР
Редакция
04.01.2025, 17:33·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Год для южнокорейской марки Hyundai начался с важного события - премьеры электрической версии популярного кроссовера Creta. Этот амбициозный шаг устанавливает Hyundai в ряды лидеров на рынке электромобилей. Новинка, Hyundai Creta Electric, готовится выйти на индийский рынок и бросить вызов моделям Mahindra BE 6e, Tata Curvv EV и Suzuki e Vitara.

Электрическая версия кроссовера «Крета» будет производиться на заводе Hyundai в Индии. Новинка будет отличаться от бензиновой версии обновленными деталями экстерьера: новыми бамперами, 17-дюймовыми колесными дисками и отсутствием традиционной решетки радиатора, которую заменили на специальную «заглушку» с зарядным разъемом CSS Type 2.

В салоне автомобиля, за исключением нового руля, заимствованного у Hyundai Kona, и селектора переключения передач, серьезных изменений не произошло.

Электрический Hyundai Creta Electric будет оснащен электродвигателем, расположенным на передней оси. На данный момент производитель не сообщает подробных характеристик двигателя, однако известно, что автомобиль будет доступен с двумя вариантами аккумуляторов: на 42 кВт·ч с запасом хода до 390 км и на 51,4 кВт·ч, обеспечивающим дальность поездки без подзарядки до 473 км.

Разгон до 100 км/ч в версии кроссовера верхнего уровня занимает 7,9 секунды. Автомобиль будет предлагаться с возможностью выбора из трех режимов движения: Eco, Normal и Sport.

Публичная презентация Hyundai Creta Electric намечена на 17 января. В этот день компания анонсирует дату начала продаж и цену автомобиля. Известно, что кроссовер будет представлен в четырех комплектациях.

В конце декабря в России значительно выросли цены на доступные модели Hyundai и Kia под маркой Solaris. Детали об изменениях в ценообразовании сообщили изданию «Автоновости дня».

Источник

Hyundai (194)

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