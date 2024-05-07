Kia EV3 готов к производству: выход 23 мая

Рынок электромобилей, кажется, начинает остывать после многих лет непрерывного роста. Тем не менее, атака Kia на рынке электромобилей продолжается по первоначальному графику с еще большим количеством моделей в пути. Следующей в очереди будет самое дешевое предложение от бренда без выбросов – EV3. Он был показан в концептуальной форме в прошлом ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе, и теперь он почти готов выйти на свет.

Новые изображения показывают готовящийся к производству электрический кроссовер перед его полным дебютом 23 мая. Угловатый стиль с вертикальными передней и задней частями, с эксцентричными фарами, которые мы видели в прошлом году, почти не изменился. Мы готовы поспорить, что EV3 будет выглядеть на 90 процентов как концепция, а оставшиеся 10 процентов будут представлены более крупными боковыми зеркалами и добавлением дверных ручек.

Предположительно, Kia немного модифицирует бамперы и предложит другие колеса, но суть дизайна концепции будет передана. В общем и целом, стиль, вероятно, будет уменьшенной версией нового EV5/EV5 GT, который не появится в Соединенных Штатах.

Хотя эти тизеры сосредотачиваются исключительно на внешности, концепция EV3 раскрывает все в изображениях минималистичной кабины с практически отсутствием физических элементов управления. Следующая производственная версия, вероятно, не будет такой упрощенной, особенно учитывая, что корейские бренды до сих пор (слава богу!) используют старомодные кнопки и ручки в своих последних автомобилях.

Хотя новичок унаследует платформу E-GMP от более крупных EV6 и EV9, вряд ли он будет иметь архитектуру 800 вольт. Мы слышим, что вместо этого будет использоваться установка на 400 вольт, подобно EV5. Следовательно, не стоит ожидать сверхбыстрой зарядки. EV5, не предназначенный для Америки, обещает зарядку от 30 до 80 процентов за 27 минут, в то время как EV6 может сделать от 10 до 80 процентов за 18 минут.

Поскольку Kia показала концепцию в Лос-Анджелесе, имеет смысл привезти EV3 в Соединенные Штаты. Когда кроссовер дебютировал, глобальный лидер команды по продукту Мин У Пак рассказал нашему партнеру InsideEVs: "Мы все еще изучаем это." В прошлом месяце Automotive News сообщило, что модель может стоить около $32,000. Чтобы получить полное поощрение в $7,500, ее придется собирать в Северной Америке.

AN сообщает, что EV3 может быть собран на заводе Kia в Монтеррее, Мексика, где также будет производиться новый K4. Предполагая, что он подпадет под федеральный налоговый кредит, это снизит стартовую цену до $24,500. Даже если его не будут производить на местном уровне, налоговый кредит будет доступен при лизинге.