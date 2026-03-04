Главная Новости Продажи В феврале продажи тяжелых грузовиков сократились на треть
Новости

В феврале продажи тяжелых грузовиков сократились на треть

Продажи новых крупнотоннажных грузовиков в России в феврале 2026 снизились на 33,4% к прошлому году, лидером рынка стал KAMAZ.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
04.03.2026, 15:02·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

В феврале 2026 года на российском рынке было реализовано 2,9 тысячи новых крупнотоннажных грузовиков (HCV). Данный показатель оказался на 33,4% ниже аналогичного периода прошлого года, однако в сравнении с январём зафиксирован рост на 20,8%. Такие сведения представили эксперты агентства «АВТОСТАТ» во время онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка», ссылаясь на данные АО «ППК».

Наиболее востребованными среди покупателей в конце зимы оказались тяжелые грузовики пяти брендов, на долю которых пришлось примерно три четверти всех реализованных автомобилей. Лидирующую позицию вновь занял отечественный KAMAZ — его продажи достигли 1 063 единиц. Существенно отстали от него китайские марки FAW и SITRAK, разошедшиеся тиражом в 316 и 298 грузовиков соответственно. В пятерку лидеров также вошли российский Ural (233 грузовика) и белорусский производитель MAZ, реализовавший 215 машин на российском рынке.

Что касается модельного рейтинга сегмента HCV, в феврале произошла смена лидера: теперь первое место занимает KAMAZ 43118, который опередил прежнего лидера, модель SITRAK C7H.

С начала текущего года и по итогам двух месяцев в России было реализовано 5,3 тысячи крупнотоннажных грузовых автомобилей. Этот результат на 39,8% уступает показателю за январь–февраль 2025 года.

Фото: АВТОСТАТ

Источник

Авторынок россии (670)Продажи (881)Грузовые автомобили (186)Модели-лидеры (230)Марки-лидеры (279)Конференции (289)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация