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Рост продаж среднетоннажных грузовиков и падение продаж крупнотоннажных в 2024 году

Реализация грузовиков в России: рост MCV и спад HCV. Лидеры рынка и популярные модели. Подробности на «АВТОСТАТ».
РедакцияР
Редакция
14.01.2025, 13:11·2 мин
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Фото: Autostat.ru

По информации, представленной специалистами агентства «АВТОСТАТ», за 2024 год в России было продано 124 тысячи новых грузовых автомобилей. Из общего числа проданных машин 21 тысяча относятся к среднетоннажным грузовикам (MCV), в то время как крупнотоннажные (HCV) составили 102 тысячи единиц.

Продажи среднетоннажных грузовиков (MCV) увеличились на 22,4%, в то время как продажи крупнотоннажных (HCV) снизились на 18,8% за прошлый год.

Наиболее популярными марками среднетоннажных грузовиков в 2024 году стали GAZ (7,4 тыс. шт.), KAMAZ (5,5 тыс. шт.) и JAC (3,6 тыс. шт.), продающие три четверти от общего числа. Также стоит выделить Dongfeng и Foton, каждый из которых продал более 1 тысячи единиц грузовиков.

Лидерство среди моделей среднетоннажных грузовиков (MCV) по-прежнему удерживает GAZ Gazon NEXT, доля продаж которой составила 23%.

Среди крупнотоннажных грузовиков (HCV) более 70% продаж принадлежит следующим пяти брендам: SITRAK (19,4 тыс. шт.), KAMAZ (17,3 тыс. шт.), Shacman (15,7 тыс. шт.), FAW (11,6 тыс. шт.), Dongfeng (8,3 тыс. шт.). Популярностью среди потребителей вновь пользовалась модель SITRAK C7H, доля продаж которой составила 19%.

Более подробную информацию о продажах среднетоннажных и крупнотоннажных грузовиков вы можете найти на сайте агентства «АВТОСТАТ».

Обсуждение перспектив российского автомобильного рынка запланировано на 13 февраля в рамках XV форума автобизнеса «ForAuto – 2025».

Фото: АВТОСТАТ

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Авторынок россии (178)Продажи (352)Грузовые автомобили (46)Модели-лидеры (71)Марки-лидеры (84)Камаз (17)Dongfeng (37)JAC (33)FAW (32)Foton (3)Sitrak (7)Gaz (19)Shacman (4)

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