Сентябрьские продажи Sollers немного превзошли августовские показатели

Продажи новых автомобилей Sollers в России в сентябре 2025 года выросли на 3% к августу и составили 842 единицы, главным спросом пользовался модель Atlant.
12.10.2025, 08:01·2 мин
Фото: Autostat.ru

Агентство «АВТОСТАТ» опубликовало свежие данные по продажам новых автомобилей марки Sollers на российском рынке за сентябрь 2025 года. За отчетный период дилеры реализовали 842 транспортных средства этой марки. Показатель на 3% превышает августовский объем, однако по сравнению с сентябрем прошлого года отмечено сокращение продаж на 28%.

Основную долю продаж составило семейство легких коммерческих автомобилей Atlant. На эту серию пришлось около 65% от общего числа реализованных машин за первый месяц осени, что соответствует 543 проданным экземплярам.

Кроме того, в сентябре было продано 87 пикапов Sollers ST6. Малотоннажный грузовик Argo разошелся тиражом в 84 единицы.

Помимо лидеров модельного ряда, в начале осени были отмечены продажи еще нескольких моделей Sollers. Так, клиентам передано 81 пикап Sollers ST8, 42 фургона SF1 из сегмента легких коммерческих автомобилей, а также 2 грузовика средней тоннажности TR120. Дополнительно была реализована по одной единице моделей ST9, TR180 и автобуса SA9.

По итогам первых девяти месяцев 2025 года продажи новых машин марки Sollers в России достигли 6,9 тысячи единиц. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, данный показатель снизился на 27%.

