Сентябрьские продажи Sollers немного превзошли августовские показатели

Агентство «АВТОСТАТ» опубликовало свежие данные по продажам новых автомобилей марки Sollers на российском рынке за сентябрь 2025 года. За отчетный период дилеры реализовали 842 транспортных средства этой марки. Показатель на 3% превышает августовский объем, однако по сравнению с сентябрем прошлого года отмечено сокращение продаж на 28%.

Основную долю продаж составило семейство легких коммерческих автомобилей Atlant. На эту серию пришлось около 65% от общего числа реализованных машин за первый месяц осени, что соответствует 543 проданным экземплярам.

Кроме того, в сентябре было продано 87 пикапов Sollers ST6. Малотоннажный грузовик Argo разошелся тиражом в 84 единицы.

Помимо лидеров модельного ряда, в начале осени были отмечены продажи еще нескольких моделей Sollers. Так, клиентам передано 81 пикап Sollers ST8, 42 фургона SF1 из сегмента легких коммерческих автомобилей, а также 2 грузовика средней тоннажности TR120. Дополнительно была реализована по одной единице моделей ST9, TR180 и автобуса SA9.

По итогам первых девяти месяцев 2025 года продажи новых машин марки Sollers в России достигли 6,9 тысячи единиц. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, данный показатель снизился на 27%.