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Рост продаж премиальных автомобилей в России продолжается уже второй месяц подряд.

В августе 2024 года в России было продано 12 729 новых автомобилей премиум-класса. Об этом сообщает агентство "АВТОСТАТ" в рамках онлайн-трансляции "АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку".
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
11.09.2024, 09:51·2 мин
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Фото: Autostat.ru

В августе 2024 года в России было продано 12 729 новых автомобилей премиум-класса. Об этом сообщает агентство "АВТОСТАТ" в рамках онлайн-трансляции "АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку".

Эксперты отмечают, что уже второй месяц подряд продажи премиум-автомобилей растут. Если в июне было продано 10 769 машин, а в июле – 11 356, то в августе этот показатель вырос до 12 729 единиц. Доля премиальных автомобилей в августе составила 8,6%, что немного выше, чем в июле (8,3%).

Более 80% всех проданных в августе автомобилей премиум-класса принадлежат китайским маркам. Топ-3 брендов составили EXEED, лидирующий с объемом продаж в 3 538 штук, затем идет TANK (2 787 шт.) и на третьем месте – Lixiang (1 443 шт.).

Остальные премиум-бренды продали менее 1 тысячи машин к концу лета. На четвертой позиции оказался немецкий BMW с результатом в 820 единиц. За ним следуют три китайских производителя – Hongqi (784 шт.), Zeekr (610 шт.) и Voyah (541 шт.). Также в Топ-10 вошли немецкий Mercedes-Benz (517 шт.), японский Lexus (402 шт.) и немецкий Audi (239 шт.).

Источник

Авторынок россии (90)Продажи (230)Tank (29)Марки-лидеры (45)BMW (128)Exeed (37)Премиум-марки (20)Mercedes-benz (108)Lexus (33)Конференции (51)Zeekr (20)Премиум-сегмент (5)Топ-10 (15)Voyah (13)Audi (76)HONGQI (18)Lixiang (5)

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