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Рост продаж новых мотоциклов в России в первом квартале составил 1,5 раза

Статистика продаж мотоциклов в России за первый квартал 2025 года. Лидеры продаж и перспективы рынка. Форум в Москве от «АВТОСТАТ» 18 апреля.
РедакцияР
Редакция
17.04.2025, 16:03·2 мин
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Фото: Autostat.ru

По информации, предоставленной агентством «АВТОСТАТ», за первый квартал 2025 года в России было продано 5231 новый мотоцикл. Этот показатель на 48% превышает результаты за аналогичный период годом ранее. Специалисты также отмечают, что рынок мототехники демонстрирует положительную динамику уже два года и один месяц подряд.

В лидерах по объемам продаж новых мотоциклов за первые три месяца 2025 года оказалась компания Regulmoto, реализовавшая 909 единиц (+57%). На следующих местах расположились Racer (376 шт.; +15%), Motoland (362 шт.; +75%), Kayo (351 шт.; +85%) и Voge (342 шт.; +22%). Ни один производитель не смог превысить отметку в 300 проданных мотоциклов.

Самой востребованной моделью на рынке стал новичок – Motoland XF300, общее количество продаж которой достигло 241 экземпляра. В топ-5 также вошли Racer RC300 (215 шт.), Regulmoto Sport (202 шт.), Ataki Carrera (114 шт.) и Zontes ZT350-T (108 шт.). Продажи остальных моделей не превысили отметку в 100 штук.

Подробности о текущей обстановке на рынке новых мотоциклов будут обсуждаться завтра, 18 апреля, в рамках автомобильного форума «FinAuto – 2025. Финансовые инструменты автобизнеса», который пройдет в Москве при поддержке агентства «АВТОСТАТ».

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